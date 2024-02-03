إسماعيل هنية ورئيس المخابرات التركية يبحثان وقف إطلاق النار في غزة

التقى رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية رئيس جهاز المخابرات التركي إبراهيم قالن اليوم السبت، وبحثا الأوضاع في قطاع غزة وسبل تحقيق وقف إطلاق النار في القطاع.

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ووفقا لبيان حركة حماس، شارك في اللقاء وفدان مرافقان من الجانبين.

وأوضح البيان أنه "بُحثت خلال اللقاء تطورات الأوضاع في قطاع غزة وسبل وقف إطلاق النار وإنهاء الحصار، وإدخال المساعدات والاحتياجات الإنسانية لشعبنا الفلسطيني في القطاع، إلى جانب استعراض آخر ما وصلت إليه مباحثات تبادل الأسرى".

كما "جرى التأكيد خلال اللقاء على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس هي أساس الاستقرار في المنطقة".

هذا وأعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم السبت ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في قطاع غزة إلى 27238 قتيلا، والجرحى إلى 66452 منذ بدء الحرب.

ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ120 حيث تواصل القوات الإسرائيلية قصف جنوب القطاع، وتستمر الاشتباكات على أكثر من محور في ظل وضع إنساني كارثي.



المصدر: RT