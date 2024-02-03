اليمن.. قوات تابعة للحوثيين تنفذ مناورة عسكرية تحاكي هجوما على مستوطنات ومواقع إسرائيلية (فيديو)

نفذت قوات الاحتياطي المركزي التابعة للقوات المسلحة اليمنية مناورة عسكرية تحاكي الهجوم على مستوطنات إسرائيلية، ضمن الجهوزية والاستعداد لمعركة "الفتح الموعود والجهاد المقدس".

بدأت المناورة اليوم السبت بتمشيط مدفعي وصاروخي لمواقع إسرائيلية مفترضة تلتها عمليات اقتحام للمواقع والمستوطنات من ثلاثة مسارات.

وسيطرت وحدات المشاة على مركز القيادة والسيطرة التابع للقوات الإسرائيلية المفترضة من خلال عملية التفاف بمسار رابع، كما حاكت المناورة لحظة نصب كمائن لآليات وقيادات إسرائيلية وتفجير آليات العدو وأسر قياداته.

وخلال المناورة أشاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن علي الموشكي، بجهوزية قوات الاحتياط اليمنية واهتمامها بالتدريب والتأهيل المستمرين.

وعبر عن الفخر والاعتزاز بحضور مناورة لقوات الاحتياط والتدخل المركزي التي أدت واجبها ومهامها في ميادين القتال بكل جداره.

وأكد اللواء الموشكي أن القوات المسلحة على أهبة الاستعداد والجاهزية لتنفيذ توجيهات قائد الثورة لمساندة أبناء غزة التي تعاني الويل والدمار.

وأضاف " إن وقوفنا مع غزة يأتي من منطلق واجبنا الديني والأخلاقي والقيمي وتمليه علينا عاداتنا وكرامتنا كيمنيين"، مؤكدا أن القوات المسلحة بكل صنوفها جاهزة للقيام بكل العمليات التي ستوكل إليها.

ولفت إلى أن الشعب اليمني يعرف أن العدوان الذي تعرض له على مدى 9 أعوام هو عدوان أمريكي بريطاني ولكن بواجهة عربية.

وأشار اللواء الموشكي، إلى أن الشعب اليمني العظيم يعد سندا للقوات المسلحة اليمنية في كل مهامها وعملياتها، ومستعد لتقديم التضحيات نصرة لأبناء غزة.

المصدر: وكالة سبأ