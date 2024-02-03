"حزب الله" اللبناني يصدر بيانا بشأن الضربات الأمريكية على سوريا والعراق

أصدر "حزب الله" اللبناني اليوم السبت بيانا بشأن الضربات الأمريكية الأخيرة على سوريا والعراق، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

‏قال "الحزب" في بيانه: "يدين حزب الله بشدة العدوان الأمريكي السافر على العراق وسوريا والذي استهدف مناطق عدة في ‏البلدين ‏الشقيقين وهو ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى".‏

وأضاف البيان: "إن ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية لهو انتهاك صارخ لسيادة الدولتين وتعدٍّ على أمنهما ‏ووحدة أراضيهما، ‏وتجاوز وقح لكل القوانين الدولية والإنسانية"، مؤكدا أن "‏هذا العدوان الجديد يسهم في زعزعة الاستقرار في المنطقة، وإيجاد المبررات والذرائع الواهية ‏لاستمرار ‏الاحتلال الأمريكي لمناطق عدة في العراق وسوريا ضد إرادة شعبيهما التواقة إلى الحرية ‏والاستقلال".‏

وتابع "حزب الله": "إن العدوان الأمريكي على العراق وسوريا واليمن يكشف كذب الادعاءات الأمريكية بعدم رغبتها ‏في توسعة ‏الصراع في المنطقة، وعلى العكس تماما فإنه يسهم في تأجيج الصراع والتوتر وتصعيد ‏الحروب في المنطقة".‏

وأكمل البيان: "إننا نعتقد أنّ هذا العدوان الإجرامي يدفع الشعبين العراقي والسوري إلى التمسك بنهج المقاومة ‏لتحرير بلديهما ‏من الاحتلال الأمريكي وإلى مواصلة دعم وإسناد قطاع غزة المظلوم حتى وقف ‏العدوان الصهيوني وإجرامه".‏

وختم البيان: "يتقدم حزب الله بأحر التعازي والمواساة بالشهداء الأبرار، ويسأل الله تعالى الرحمة لهم وعلو الدرجات، وللجرحى ‏العافية والشفاء العاجل".

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) شن غارات جوية على العراق وسوريا ضد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والجماعات التابعة له.

وأفاد مراسل RT بأن القصف طال أهدافا في ريف الميادين والبوكمال شرقي سوريا ومقار للفصائل العراقية بمنطقة السكك في القائم غربي العراق.

وأسفرت الضربات الأمريكية عن وقوع ضحايا مدنيين وعسكريين وأضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.

المصدر: RT

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