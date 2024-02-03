مقتل 16 فلسطينيا بقصف إسرائيلي لرفح ودير البلح

قتل 16 فلسطينيا بقصف الطيران الإسرائيلي ثلاثة منازل في رفح ودير البلح جنوب ووسط قطاع غزة.

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واستهدفت القوات الإسرائيلية اليوم السبت منزلا يأوي عشرات النازحين شرق رفح يعود لعائلة حجازي، ومنزلا لعائلة الهمص، ومنزلا لعائلة أبو نصير في شارع الطرزي بمدينة دير البلح وسط القطاع.

واندلعت اشتباكات مع قوات الجيش الإسرائيلي غربي مدينة غزة تزامنا مع قصف مدفعي وجوي لأرجاء متفرقة من غزة، طال خان يونس وتجمعات النازحين.

وتواصل قوات الجيش الإسرائيلي حربها على قطاع غزة لليوم العشرين بعد المئة، حيث ارتفعت حصيلة القتلى منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 27131 قتيلا أغلبيتهم من النساء والأطفال، وعدد المصابين إلى 66,287 في حصيلة غير نهائية.

وأبدى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) قلقه العميق إزاء التصعيد في خان يونس، الذي أدى إلى زيادة عدد المتجهين جنوبا إلى رفح في الأيام الأخيرة.

وقال المتحدث باسم "أوتشا" في جنيف ينس لاركي إن "معظم النازحين يعيشون في مبان موقتة أو خيام أو في العراء".

وأضاف: "رفح طنجرة ضغط من اليأس ونحن نخشى مما سيأتي بعد ذلك".

المصدر: RT