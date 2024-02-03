تفاصيل الضربات الأمريكية الانتقامية على العراق وسوريا

أعلن مصدر عسكري سوري أن القوات الأمريكية شنت هجوما جويا فجر اليوم على عدة مواقع وبلدات في المنطقة الشرقية وبالقرب من الحدود السورية العراقية، أسفر عن وقوع ضحايا مدنيين وعسكريين.