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تفاصيل الضربات الأمريكية الانتقامية على العراق وسوريا

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تفاصيل الضربات الأمريكية الانتقامية على العراق وسوريا
Sputnik
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شنت الولايات المتحدة هجمات على مواقع في سوريا والعراق ردا على تعرض القوات الأمريكية في الأردن لهجوم بمسيرة أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين.

تفاصيل الضربات:

 

  • وجهت الولايات المتحدة الاتهام لإيران، وردت بضربات استهدفت أكثر من 85 مركزا للحرس الثوري الإيراني والتشكيلات المرتبطة به، وهي مراكز قيادة واستخبارات ومواقع لتخزين الصواريخ والمسيرات.
  • أفادت السلطات الإيرانية بأنه لا توجد قواعد وثكنات للحرس الثوري الإيراني في سوريا والعراق.
  • واشنطن لم تحدد عدد القتلى والجرحى نتيجة الضربات لكنها تفترض وجودها، ووصفت الضربات بأنها كانت ناجحة.
  • أكد وزير الدفاع الأمريكي أن هذه الضربات ليست سوى بداية لأعمال انتقامية.
  • الولايات المتحدة ليست مستعدة للإعلان عن موعد ضربات جديدة، ولكن يتم تحضير الطائرات المشاركة في هذه الهجمات، للموجة التالية من الهجمات الانتقامية التي ستجري في الأيام المقبلة.
  • وصف المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية الضربات على بلاده بأنها انتهاك للسيادة وتقوض جهود الحكومة العراقية لتحقيق الاستقرار، وتمثل تهديدا قد يكون له عواقب غير متوقعة على العراق والمنطقة.

  • أعلن مصدر عسكري سوري أن القوات الأمريكية شنت هجوما جويا فجر اليوم على عدة مواقع وبلدات في المنطقة الشرقية وبالقرب من الحدود السورية العراقية، أسفر عن وقوع ضحايا مدنيين وعسكريين.

  • أكدت صحيفة "بوليتيكو" أن الولايات المتحدة تخطط لضرب اليمن ردا على الهجوم على قاعدتها العسكرية في الأردن.

المصدر: وكالات

 

 

 

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