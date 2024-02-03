تفاصيل الضربات الأمريكية الانتقامية على العراق وسوريا
Sputnik
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شنت الولايات المتحدة هجمات على مواقع في سوريا والعراق ردا على تعرض القوات الأمريكية في الأردن لهجوم بمسيرة أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين.
تفاصيل الضربات:
- وجهت الولايات المتحدة الاتهام لإيران، وردت بضربات استهدفت أكثر من 85 مركزا للحرس الثوري الإيراني والتشكيلات المرتبطة به، وهي مراكز قيادة واستخبارات ومواقع لتخزين الصواريخ والمسيرات.
- أفادت السلطات الإيرانية بأنه لا توجد قواعد وثكنات للحرس الثوري الإيراني في سوريا والعراق.
- واشنطن لم تحدد عدد القتلى والجرحى نتيجة الضربات لكنها تفترض وجودها، ووصفت الضربات بأنها كانت ناجحة.
- أكد وزير الدفاع الأمريكي أن هذه الضربات ليست سوى بداية لأعمال انتقامية.
- الولايات المتحدة ليست مستعدة للإعلان عن موعد ضربات جديدة، ولكن يتم تحضير الطائرات المشاركة في هذه الهجمات، للموجة التالية من الهجمات الانتقامية التي ستجري في الأيام المقبلة.
- وصف المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية الضربات على بلاده بأنها انتهاك للسيادة وتقوض جهود الحكومة العراقية لتحقيق الاستقرار، وتمثل تهديدا قد يكون له عواقب غير متوقعة على العراق والمنطقة.
أعلن مصدر عسكري سوري أن القوات الأمريكية شنت هجوما جويا فجر اليوم على عدة مواقع وبلدات في المنطقة الشرقية وبالقرب من الحدود السورية العراقية، أسفر عن وقوع ضحايا مدنيين وعسكريين.
أكدت صحيفة "بوليتيكو" أن الولايات المتحدة تخطط لضرب اليمن ردا على الهجوم على قاعدتها العسكرية في الأردن.
المصدر: وكالات