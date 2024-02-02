الرئيس الجزائري يبعث برقية إلى نظيره التونسي

سلم وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف اليوم الجمعة الرئيس التونسي قيس سعيد رسالة خطية من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون.

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وقال عطاف إن تبون "يحرص أشد الحرص على التواصل الدائم والعمل الدؤوب مع أخيه سعيد"، مؤكدا رغبته "بالارتقاء فعليا بالعلاقات الجزائرية التونسية إلى أسمى المراتب المتاحة، والاهتداء على الدوام لما فيه خير البلدين والمنطقة والجوار الإقليمي".

وأوضح عطاف أن "الجزائر وتونس تسيران بخطى ثابتة نحو تثمين فرص التعاون والتكامل، وتقوية اللحمة الاجتماعية بين الشعبين، وتعزيز التوافق السياسي البيني للتأثير على مجريات الأمور إقليميًا ودوليا".

كما أشار وزير الخارجية الجزائري إلى أن زيارته إلى تونس تأتي في سياق حركية جد إيجابية تعيشها العلاقات بين البلدين. مؤكدا أن اللقاء شكل مناسبة ثمينة للتنويه بالأشواط النوعية التي قطعها البلدان معا خلال السنوات الأربع الماضية، تحت التوجيه الرشيد للرئيسين عبد المجيد تبون وقيس سعيد.

المصدر: RT