الإعلام العبري: إسرائيل قدمت "ضمانات صريحة" لمصر بشأن "محور فيلادلفيا"

أعطت إسرائيل "ضمانات صريحة" للقاهرة بأن أية عملية عسكرية على طول الحدود بين قطاع غزة ومصر، المعروفة بـ"محور فيلادلفيا" "لن تؤدي إلى هجرة جماعية للفلسطينيين إلى الأراضي المصرية".

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية "كان" عن مصدر مصري مطلع أن هناك مخاوف لدى مصر من أن أية عمليات إسرائيلية في محور فيلادلفيا، ترتبط "باحتمال أن تتسبب في فرار أعداد كبيرة من سكان غزة إلى شبه جزيرة سيناء".

وبعد أن حضر العديد من مشرعي الائتلاف الحاكم في إسرائيل مؤتمرا هذا الأسبوع لدعم إعادة بناء المستوطنات في غزة، قال تقرير "كان" إن "مصر تشك بشكل متزايد في نوايا الحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بهجرة الفلسطينيين، وبالتالي فهي تطالب بضمانات ولا تكتفي بالوعود الشفهية".

وفي سياق متصل، أفادت الهيئة بأن "إسرائيل التزمت أمام مصر بعدم العمل في منطقة رفح قبل السماح لعدد كبير من الفلسطينيين الموجودين هناك بإخلاء المنطقة لتقليل حجم الخسائر في الأرواح".

وذكر التقرير أن دولا خليجية "تبدي استعدادها لتمويل بناء جدار تحت الأرض عند محور فيلادلفيا، لمنع حفر الأنفاق بين غزة ومصر".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"