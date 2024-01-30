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مباحثات جزائرية إيطالية لتعزيز التعاون العسكري

أخبار العالم العربي

مباحثات جزائرية إيطالية لتعزيز التعاون العسكري
(وكالة الأنباء الجزائرية)
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أجرى الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني الجزائري اللواء محمد الصالح بن بيشة مباحثات مع نظيره الإيطالي الفريق بورتولانو لوسيانو، لتعزيز مختلف مجالات التعاون العسكري بين البلدين.

وحسبما أورده يوم الثلاثاء بيان لوزارة الدفاع الوطني الجزائرية، جاء ذلك في إطار برنامج نشاطات التعاون العسكري بين البلدين.

مباحثات جزائرية إيطالية لتعزيز التعاون العسكري
(وكالة الأنباء الجزائرية)

وأوضح البيان: "انعقدت يومي 29 و30 يناير بالجزائر، أشغال الدورة الرابعة عشر للجنة المختلطة الجزائرية- الإيطالية للتعاون في المجالات التقنو-عسكرية وصناعة الدفاع، حيث خص اللواء محمد الصالح بن بيشة، الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني الفريق بورتولانو لوسيانو، الأمين العام لوزارة الدفاع الإيطالية والمدير الوطني للأسلحة باستقبال تبادل فيه الطرفان وجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك".

مباحثات جزائرية إيطالية لتعزيز التعاون العسكري
(وكالة الأنباء الجزائرية)

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وأضاف البيان: "أشرف بعدها الطرفان على أشغال الدورة الرابعة عشر للجنة المشتركة الجزائرية الإيطالية والتي تم خلالها تقييم الأنشطة المنفذة خلال سنة 2023، وكذا برنامج الأنشطة التي سيتم تنفيذها لحساب سنة 2024، وكانت الدورة فرصة لتعزيز مختلف مجالات التعاون بين جيشي البلدين".

المصدر: RT + وكالة الأنباء الجزائرية

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