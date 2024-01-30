المغرب يعلن توقيف 4 أشخاص موالين لتنظيم "داعش"

أعلنت السلطات المغربية اليوم الثلاثاء أنها فككت "شبكة إرهابية" مكونة من 4 أشخاص نشطوا في مجال تجنيد مقاتلين ونسبهم لتنظيم "داعش" في منطقة الساحل جنوبي الصحراء.

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ووفقا لبيان صدر عن "المكتب المركزي للأبحاث القضائية" المختص بجرائم الإرهاب والجرائم الكبرى في المغرب، فإن أعمار المتهمين الأربعة تتراوح بين 35 - 40 عاما، عملوا على "تجنيد وإرسال مقاتلين من أجل الالتحاق بفرع تنظيم "داعش" بمنطقة الساحل جنوب الصحراء"، وتركزت أعمالهم في مدن طنجة والدار البيضاء وبني ملال وأنزكان ".

وأضاف البيان أن السلطات صادرت "معدات إلكترونية ومبالغ مالية وأسلحة بيضاء عبارة عن سيوف من الحجم الكبير، وأقنعة وقفازات بالإضافة إلى بندقية".

وتقول السلطات المغربية إنها تنتهج سياسة استباقية في مكافحة الإرهاب، وفككت عشرات الخلايا التابعة لتنظيم "داعش" ومن قبله أشخاص قالت إنهم ينتمون لتنظيم "القاعدة".

وتقول السلطات إن "الجماعات المتشددة في منطقة الساحل المجاورة للمغرب، تمثل أكبر خطر على البلاد".

المصدر: "رويترز"