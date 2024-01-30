بالفيديو.. أمير دولة الكويت يصل الرياض في أول زيارة خارجية منذ توليه مقاليد الحكم

وصل أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، اليوم الثلاثاء، إلى الرياض في أول زيارة رسمية له منذ استلامه مقاليد الحكم.

ولدى وصوله إلى الرياض، كان في مقدمة استقبال أمير الكويت، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وفي ديسمبر 2023، أعلنت وكالة الأنباء الكويتية أن مجلس الوزراء نادى بولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرا للبلاد، بعد وفاة الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وكان الديوان الأميري أعلن في 16 ديسمبر وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بعد ولاية دامت 3 سنوات.

وسمّي الشيخ نواف وليا للعهد عام 2006 قبل أن يخلف في 2020 الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي توفي في سبتمبر من ذلك العام.

والشيخ نواف خامس أبناء الشيخ أحمد الجابر الصباح، الحاكم الراحل الذي قاد الكويت من 1921 وحتى وفاته عام 1950.

المصدر: RT