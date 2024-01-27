مصدر: استهداف مركز قيادة أمريكي شمالي محافظة الحسكة السورية بمسيرات

أفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك" بأنه تم مساء يوم السبت استهداف مركز قيادة للقوات الأمريكية بريف المالكية شمالي محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا بطائرات مسيرة.

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وقال المصدر إن "طائرات مسيرة استهدفت مركز القيادة الأمريكي الواقع جانب سد حياك في قرية خربة عدنان المعروفة باسم "ريباريا" بريف مدينة المالكية شمال الحسكة".

وتتعرض القواعد الأمريكية في سوريا والعراق لهجمات متكررة منذ بدء التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة في ظل الدعم العسكري والدبلوماسي الذي تقدمه واشنطن لإسرائيل.

وتبنت ما يعرف بـ "المقاومة الإسلامية في العراق" معظم الهجمات ضد تلك القواعد بالإضافة إلى هجمات مماثلة ضد القواعد الأمريكية في العراق.

وفجر السبت أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" استهداف قاعدتين أمريكيتين في القرية الخضراء وحقل كونيكو في سوريا.

كما أعلنت مهاجمة القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد الجوية غرب العراق بالطيران المسير.

المصدر: RT + "سبوتنيك"