اشتداد المعارك في خان يونس وسقوط ضحايا باستهداف إسرائيلي لمنزل برفح

أفاد مراسلنا، اليوم السبت، باشتداد المعارك في عدد من أحياء مدينة خان يونس، مشيرا إلى مقتل 3 فلسطينيين على الأقل باستهداف مدفعي إسرائيلي لمنزل في رفح جنوب قطاع غزة.

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وقال المراسل، إن 3 أشخاص قتلوا بغارة إسرائيلية استهدفت منزلا في حي الجنينة في رفح، مشيرا إلى قصف عنيف في محيط مستشفيي الأمل وناصر الطبي بخان يونس حيث وصل اليوم 28 جثمانا وعدد كبير من المصابين نتيجة القصف الإسرائيلي المستمر.

وأظهر مقطع فيديو، منزلا لعائلة السكسك في رفح وقد تدمر فوق رؤوس ساكنيه فجر اليوم بغرة إسرائيلية.

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن "الاحتلال ارتكب 19 مجزرة بقطاع غزة راح ضحيتها 183 شهيدا و377 جريحا، خلال الـ 24 ساعة الماضية".

من جهة أخرى، شهدت المناطق الغربية والجنوبية من مدينة خان يونس، لا سيما حيي الأمل وبطن السمين غربا، قصفا مدفعيا وغارات جوية واشتباكات عنيفة.

وأعلنت "قوات الشهيد عمر القاسم" أنها تخوض اشتباكات ضارية في عدة محاور في خان يونس بالأسلحة الرشاشة والقذائف مع القوات الإسرائيلية.

بدورها، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها استهدفت ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" في حي الأمل غرب مدينة خان يونس، فيما قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها قصفت مستوطنتي "سديروت" و"نيرعام" ومناطق أخرى محاذية للقطاع برشقات صاروخية.

كذلك، أكد مراسلنا وقوع اشتباكات ضارية بمحيط المستشفى الميداني الأردني، بالتزامن مع استمرار حركة نزوح الأهالي من خان يونس تجاه المواصي ورفح جنوب غزة.

في غضون ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي تواصل العمليات التي يقوم بها الجيش في قطاع غزة ضد البنية التحتية في خان يونس.

المصدر: RT + وسائل إعلام فلسطينية