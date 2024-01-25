مراسل RT: قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدات جنوب لبنان (فيديو)

قال مراسل RT في لبنان مساء يوم الخميس، إن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف بلدات يارين والضهيرة جنوب لبنان.

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وأضاف المراسل أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على بلدة كفركلا ودمر مبنى تجاريا وأحدث أضرارا كبيرة بالمنازل المحيطة بالمكان.

من جهتها أفادت مراسلتنا بأن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارة جوية استهدفت منزلا مدمرا في قصف سابق على بلدة ‎بليدا في القطاع الأوسط جنوب لبنان.

وأشارت أيضا إلى أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف أطراف بلدات الجبين وشيحين في القطاع الغربي جنوب لبنان.

وذكرت المراسلة أن غارة إسرائيلية على بلدة كفركلا بمنطقة الضهور استهدفت سنتر حسن وحسين جمعة تسببت بدمار شامل للسنتر والمحلات والمنازل الموجودة هناك.

هذا، ووثقت مشاهد آثار الدمار من جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت أحد المنازل في جبل حانين على أطراف بلدة الباززورية جنوب لبنان.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توترا أمنيا وتبادلا لإطلاق النار وقصفا بالصواريخ بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله منذ إطلاق حماس عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023 وإعلان إسرائيل الحرب على غزة.

المصدر: RT