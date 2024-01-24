لافروف: لا أرغب في التكهن بشأن علم الولايات المتحدة بهجوم حماس دون وجود أدلة

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أنه على علم بالتقارير حول زعم معرفة أمريكا وإسرائيل مسبقا بهجوم حماس في 7 أكتوبر، لكنه لا يرغب في التكهن في هذا الموضوع في ظل غياب الأدلة.

وردا على سؤال من وكالة "تاس" خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع حول المزاعم القائلة بمعرفة الولايات المتحدة مسبقاً بهجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر قال لافروف: "أسمع نفس ما تسمعونه.. يتم طرح العديد من نظريات المؤامرة..كان هناك حديث داخل إسرائيل عن أن الأجهزة الخاصة وأجهزة الأمن الإسرائيلية لا يمكن ألا تكون على علم بهذا الأمر..وكان هناك حديث عن أن الولايات المتحدة، التي من خلال أقمارها الصناعية تراقب كل نقطة في العالم، وخاصة منطقة الشرق الأوسط عن كثب، ولا يمكنها إلا أن تلاحظ حركة عدد كبير من الأشخاص والمعدات والطائرات المسيّرة".

إقرأ المزيد

وأضاف:"..لكن لم يطّلع أحد على أي دليل، ولا أود أن أتكهن إن كان هذا صحيحاً أم لا".

وفي وقت سابق، قال الصحفي الأمريكي سيمورهيرش إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان على علم بتحضير حركة "حماس" للهجوم على إسرائيل.

ونشر هيرش مقالا على موقع Substack، نقل فيه عن مسؤول إسرائيلي مطلع قوله، إن نتنياهو اطلع على تقييم الاستخبارات الإسرائيلية التي اكتشفت استعدادات "حماس" للهجوم قبل وقت طويل من 7 أكتوبر.

وحسب مصدر هيرش، فإن "نتيناهو منخرط الآن في حملة للحفاظ على السلطة ويتهم "الشاباك" و"الموساد" بإخفاء المعلومات".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد أفادت في وقت سابق بأن الاستخبارات الإسرائيلية تلقت معلومات عن تحضير "حماس" للهجوم قبل أكثر من عام من وقوع الهجوم في 7 أكتوبر الماضي، لكنها أهملتها معتبرة أن مثل هذه الخطة غير واقعية.

هذا ويستمر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة والاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي و"حماس" لليوم العاشر بعد المئة، في ظل كارثة إنسانية وصحية في القطاع.

المصدر: تاس+RT