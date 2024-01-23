 
مباشر
بالتفاصيل

لافروف يتهم.. الفيتو الأمريكي يمنع وقف إطلاق النار بغزة

أخبار العالم

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wuaa

اجتمعت كل الدول في جلسة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الأوضاع في قطاع غزة المنكوب عاجزة عن اتخاذ أي قرار ملزم لوقف الحرب وإبادة المدنيين

في ظل موقف أمريكي رفع الفيتو مرتين دعما لتل أبيب لامباليا بكل المناشدات لوقف جنون آلة الحرب والتي من المحتمل أن تغرق الشرق الأوسط كله في حرب لا تُبقي ولا تذَر..
بينما روسيا وعلى لسان وزير خارجيتها تحذر وتطالب واشنطن بوقف الأعمال العدائية والتوقف عن استخدام حق النقض ضد قرارات وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا