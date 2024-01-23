لافروف يتهم.. الفيتو الأمريكي يمنع وقف إطلاق النار بغزة

اجتمعت كل الدول في جلسة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الأوضاع في قطاع غزة المنكوب عاجزة عن اتخاذ أي قرار ملزم لوقف الحرب وإبادة المدنيين

في ظل موقف أمريكي رفع الفيتو مرتين دعما لتل أبيب لامباليا بكل المناشدات لوقف جنون آلة الحرب والتي من المحتمل أن تغرق الشرق الأوسط كله في حرب لا تُبقي ولا تذَر..

بينما روسيا وعلى لسان وزير خارجيتها تحذر وتطالب واشنطن بوقف الأعمال العدائية والتوقف عن استخدام حق النقض ضد قرارات وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط.

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