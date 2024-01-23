"القسام" تعرض مشاهد لطائرة "Matrix 600" تم السيطرة عليها أثناء مهمة استخباراتية لها في غزة (فيديو)

عرضت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، مشاهد لطائرة إسرائيلية مسّيرة من نوع "Matrix 600" تمت السيطرة عليها أثناء مهمة استخباراتية لها في غزة.

ونشر الإعلام العسكري في كتائب "القسام" مقطع فيديو يظهر "مشاهد لطائرة "Matrix 600" التي تمت السيطرة عليها في أثناء مهمة استخباراتية لها شرق جباليا البلد".

وأعلنت كتائب "القسام" اليوم الثلاثاء أنها "دمرت ناقلة جند صهيونية بقذيفة "الياسين 105" بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، واستهدفت 3 جرافات صهيونية من نوع D9 بقذائف "التاندوم" و "الياسين 105" غربي المدينة".

وأضافت: "تمكن مجاهدو القسام من تفجير غرفة مفخخة مسبقا في قوة صهيونية راجلة مما أدى إلى مقتل 3 جنود صهاينة وإصابة عدد آخر غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة"، مشيرة إلى أنها "استهدفت دبابة صهيونية من نوع "ميركافا" بقذيفة "الياسين 105" غربي المدينة".

وأكدت أنها "دكت تجمعات قوات العدو جنوب غرب مدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل".

وأوضحت قائلة: "تمكن مجاهدو القسام من الاستيلاء على 3 طائرات "درون" صهيونية بينها طائرتان انتحاريتان من نوع "ماعوز" جنوب حي الزيتون بمدينة غزة".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن عن مقتل 21 جنديا احتياطيا بانفجار صاروخ استهدف دبابة ومبنى فخخه الجيش تمهيدا لهدمه في جنوب القطاع، وقد سمح بنشر أسماء 17 منهم.

وفي وقت سابق، قال القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان، إن عملية قتل الجنود والضباط الإسرائيليين تؤكد سيطرة المقاومة على الأرض في غزة.

من جهته، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الاثنين أحد أصعب الأيام منذ اندلاع الحرب مع "حماس" في السابع من أكتوبر الماضي، معلنا أن "الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقا في المأساة التي يجب التعلم منها لحماية أرواح جنودنا".

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ويستمر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة والاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي و"حماس" لليوم التاسع بعد المئة، في ظل كارثة إنسانية وصحية في القطاع.

المصدر: RT