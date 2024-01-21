"سوناطراك" الجزائرية توقع اتفاقية مع الشركة الموريتانية للمحروقات

وقع المعهد الجزائري للبترول التابع لمجمع "سوناطراك" والشركة الموريتانية للمحروقات، اتفاقية في مجالات تكوين وتطوير المهارات والخبرات.

وذكر مجمع "سوناطراك"، في بيان اليوم الأحد، أن هذه الاتفاقية هي تتويج للمباحثات "المعمقة" التي تمّ إجراؤها بين المعهد الجزائري للبترول التابع للمجمع والشركة الموريتانية للمحروقات.

وتهدف الاتفاقية، لإقامة شراكة في مجال تكوين المهارات والخبرات، وهذا عملا بمذكرة التفاهم المبرمة بين "سوناطراك" والشركة الموريتانية للمحروقات، التي تم التوصل إليها عام 2022.

وفي هذا السياق، تم تحديد العديد من مجالات الشراكة ذات الصلة بتطوير المعارف التقنية والمهنية لفائدة مهندسي وعمال الشركة الموريتانية للمحروقات، على أن يتم الشروع في دورات التدريب خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية.

المصدر: الإذاعة الجزائرية