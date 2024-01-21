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الموقع الإلكتروني لمجلس النواب اللبناني يتعرض للقرصنة (صورة)

أخبار العالم العربي

الموقع الإلكتروني لمجلس النواب اللبناني يتعرض للقرصنة (صورة)
AFP
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أفادت مراسلتنا بتعرض الموقع الإلكتروني لمجلس النواب اللبناني اليوم الأحد إلى القرصنة من جهة غير معلومة حتى الساعة.


وفي هذا الصدد، صدر عن مصلحة الإعلام في مجلس النواب اللبناني بيان جاء فيه: "‏إثر تعرض الموقع الإلكتروني لمجلس النواب لمحاولة قرصنة، قامت الجهة الفنية المشرفة على إدارة الموقع وحمايته بتجميده، وهي تعمل على معالجة الأمر".

الموقع الإلكتروني لمجلس النواب اللبناني يتعرض للقرصنة (صورة)
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المصدر: RT

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