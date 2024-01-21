السيسي للإثيوبيين: "محدش يجرب مصر!"

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد رسالة إلى الإثيوبيين بخصوص أزمة "صومالي لاند".

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وقال السيسي خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الصومال حسن شيخ محمود في القاهرة اليوم، إن الاتفاق بين إثيوبيا و"صومالي لاند" ليس مقبولا لأي أحد.

وأضاف: "بكل وضوح مصر لن تسمح لأحد بتهديد الصومال، أو يمس أمنها، محدش يجرب مصر، ويحاول يهدد أشقاءها خاصة لو أشقاءها طلبوا منا التدخل".

ويأتي ذلك بعد إعلان إثيوبيا أنها ستبحث الاعتراف باستقلال "صومالي لاند" مقابل السماح لها بالوصول إلى البحر الأحمر.

ويعمل الصومال على حشد التأييد لموقفه الرافض للاتفاق الموقع مطلع الشهر الجاري بين إثيوبيا وصومالي لاند الذي يمنح أديس أبابا حق استخدام ميناء بربرة المطل على خليج عدن بالبحر الأحمر وإنشاء قاعدة عسكرية لها هناك، مقابل الاعتراف بأرض الصومال دولة مستقلة.

المصدر: RT