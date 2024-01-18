السعودية.. محلل في المركز الوطني للأرصاد يكشف عن معدل درجات الحرارة خلال شهر رمضان بالمملكة

كشف محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد السعودية عقيل العقيل، عن معدل درجات الحرارة التي سوف تشهدها المملكة خلال شهر رمضان المبارك.



و في تصريحات متلفزة عبر قناة "الإخبارية"، أوضح عقيل العقيل أن التقارير ذكرت أن معدل ارتفاع درجات الحرارة سيكون ما بين درجتين مئوية على المناطق الجنوبية من المملكة مثل منطقة نجران وجنوب منطقة الرياضط.

وأضاف: "وقد يصل المعدل إلى درجة ونصف مئوية على أغلب مناطق المملكة".

فيديو | محلل الطقس عقيل العقيل: قد تصل درجات الحرارة في شهر رمضان إلى درجة مئوية في أغلب مناطق المملكة#نشرة_النهار#الإخباريةpic.twitter.com/I7cKjdYIZG — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 18, 2024

المصدر: "الإخبارية"