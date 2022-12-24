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السعودية..أمانة الرياض تصدر 10 تنبيهات للسكان والزوار عند هطول الأمطار

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السعودية..أمانة الرياض تصدر 10 تنبيهات للسكان والزوار عند هطول الأمطار
Gettyimages.ru
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أصدرت أمانة منطقة العاصمة السعودية الرياض، 10 تنبيهات وتعليمات عند هطول الأمطار على المدينة، حفاظا على سلامة السكان والزوار من المخاطر الناتجة عن مياه الأمطار.

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وجاءت التنبيهات كالآتي:

- ضرورة متابعة حالة الطقس.

- ضرورة متابعة تحذيرات الجهات الرسمية عن الحالة المطرية.

- البقاء في المنازل عند هطول الأمطار الغزيرة.

- الابتعاد عن مواقع تجمعات المياه ومصادر الكهرباء في الأماكن العامة .

- عدم المجازفة بقطع مجاري مياه الأمطار والسيول.

- الإبلاغ عن تجمعات مياه الأمطار عبر الاتصال بمركز الأمانة 940.

- إتاحة المجال للمعدات والآليات لسحب مياه الأمطار.

- الابتعاد عن مواقع الأشجار تجنبا لسقوطها نتيجة العواصف والرياح القوية.

- تجنب الجلوس بالقرب من حواف الأودية.

- عدم ترك الأطفال بمفردهم في أماكن تجمعات المياه.



المصدر: "واس"

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