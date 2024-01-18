الطيران الروسي ينظم دورية جوية عند الخط الفاصل في الجولان

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن القوات الجوية الفضائية الروسية نظمت دورية جوية عند "خط برافو" لفض الاشتباك في منطقة الجولان.

وقال نائب مدير المركز الروسي للمصالحة، اللواء البحري فاديم كوليت، في بيان يوم الخميس، إنه "في إطار عمليات مراقبة الأوضاع نظم الطيران الحربي للقوات الجوية الفضائية الروسية دورية على امتداد حدود المنطقة العازلة بين القوات المسلحة الإسرائيلية والسورية".

وفي معرض حديثه عن الأوضاع الأمنية في سوريا بشكل عام، أشار كوليت إلى أنه تم رصد 3 عمليات قصف لمواقع الجيش السوري من قبل جماعتي "جبهة النصرة" و"الحزب الإسلامي التركستاني" خلال اليوم الأخير في منطقة خفض التصعيد، واحدة في محافظة حلب والأخريان بمحافظة إدلب بشمال غربي سوريا.

وأضاف أن المركز الروسي رصد كذلك انتهاكا واحدا لأجواء سوريا من قبل طائرة مسيرة من نوع MQ-1C تابعة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، في منطقة التنف بجنوب شرقي سوريا.

المصدر: تاس

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