"القسام" تنشر مشاهد لالتحام مقاتليها مع الجيش الإسرائيلي في حيي التفاح والدرج بمدينة غزة (فيديو)

عرضت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، مشاهد لالتحام مقاتليها مع الجيش الإسرائيلي في حيي التفاح والدرج بمدينة غزة.

ونشر الإعلام الحربي لكتائب "القسام" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من التحام مجاهدي القسام مع جنود وآليات العدو في حيي التفاح والدرج بمدينة غزة".

وفي بيانات منفصلة، قالت كتائب "القسام" اليوم الخميس:

- "بعد عودة مجاهدينا من مناطق الاشتباك.. أكدوا استهداف قوة صهيونية متمركزة في أحد المنازل بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات وإيقاع 5 قتلى من أفرادها شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".

- "بعد عودتهم من خطوط القتال..أكد مجاهدونا تفجير منزل تم تفخيخه مسبقا بعدد من العبوات الناسفة بقوة صهيونية راجلة مكونة من 30 جنديا بعد استدراجهم للمنزل وفور دخولهم للمكان تم نسفه بالكامل وأوقعوهم بين قتيل وجريح في بني سهيلا شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".

كما ذكرت "القسام" أن "مجاهديها تمكنوا من استهداف دبابتين من نوع "ميركافا" وجرافة عسكرية من نوع "D9" بقذائف "الياسين 105" في منطقة عبسان شرق مدينة خان يونس"، وأنها "استهدفت ناقلة جند صهيونية في موقع الخليل العسكري شرق حي التفاح بقذيفة الياسين 105".

وأضافت:

- "مجاهدو القسام يستهدفون ناقلة جند صهيونية على جبل الريس شرق حي التفاح بقذيفة "الياسين 105" ويشتبكون مع جنود كانوا حولها ويوقعونهم بين قتيل وجريح".

- "كتائب القسام تفجر ناقلة جند صهيونية بقذيفة "الياسين 105" بالقرب من المقبرة الشرقية شرق جباليا شمال قطاع غزة"، و"تستهدف ناقلة جند صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة"

وأردفت: "بعد عودة مجاهدينا من مناطق الاشتباك.. أكدوا استهداف جرافتين صهيونيتين بعبوتين مضادتين للدروع بمنطقة معن جنوب شرق مدينة خان يونس".

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي مواصلة عملياته في قطاع غزة، وأن قواته "تمكنت من القضاء على 60 إرهابيا والعثور على مخازن أسلحة وقنابل يدوية وبنادق"، على حد وصفه.

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هذا ويستمر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة والاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي و"حماس" لليوم الرابع بعد المئة، في ظل كارثة إنسانية وصحية في القطاع.

المصدر: RT