مصر تتعاقد على صفقة قمح جديدة مع روسيا

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر على شراء 360 ألف طن من القمح الروسي والفرنسي، منها 300 ألف طن من روسيا.

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وقالت الهيئة في بيانها إن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية.

وأوضحت أن شحن الكمية سيتم من 15 وإلى 30 مارس المقبل على 6 شحنات.

ومدت روسيا مصر خلال الأشهر الماضية بكمية ضخمة من القمح رغم العقوبات والعراقيل الأمريكية والأوروبية التي حاولت يائسة عرقلة صادرات روسيا من الحبوب والطاقة وغيرها من المنتجات الحيوية للعالم.

وتفي روسيا بالتزامتها في توريد القمح إلى البلدان الإفريقية والدول الأخرى، رغم عراقيل الغرب التي تسببت في أزمة غذاء كبيرة لدى الدول المعوزة في القارة السمراء، والتي تعهدت روسيا بإمدادها بالقمح والسماد مجانا.

المصدر: RT