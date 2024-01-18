اكتشاف منجم ذهب ضخم في مصر

كشف ناجي فرج، مستشار وزير التموين المصري لشئون صناعة الذهب، عن اكتشاف منجم جديد للذهب بمنطقة أبو مروات.

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وأوضح أن منجم أبو مروات من المناجم الواعدة، حيث يحتوي على احتياطي استراتيجي يصل إلى290 الف طن، والذي سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد القومي.

وتابع خلال حديثه لقناة "صدى البلد" مساء الأربعاء، إن انتاج اقتصادي وواعد وسيكون له مردود اقتصادي واضح، متابعا: لدينا العديد من المناطق وتحتاج إلى العمل لكي نكتشفها.

وشدد على أن شركات التنقيب مستمرة في عملها، متابعا: لدينا إقبال من قبل الشركات العالمية على مجال التنقيب في الذهب، فهو مجال قوي وحيوي سيكون بمثابة بوادر خير لمصر.

وفي سياق أخر، قال إن أسعار الذهب شهدت اليوم تراجعا عن يوم أمس، حيث سجل عيار سجل 3440 جنيها ، متابعا: هناك استقرار في سوق الذهب مع توقعات بتراجع الأسعار في البورصات العالمية.

وأضاف فرج، أن أوقية الذهب تراجعت بفارق 25 دولار ووصلت إلى 2002 دولار.

المصدر : صدى البلد