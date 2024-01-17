البورصة المصرية ترتفع لمستويات قياسية لأول مرة في تاريخها

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء، وصعد مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.78% إلى مستوى 27148 نقطة لأول مرة في تاريخ البورصة.

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كما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.65% إلى 6340 نقطة، وEGX100 بنسبة 0.74% عند 9022 نقاط.

ومالت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء بصافي قيمة بلغت 28.9 مليون جنيه و7.4 مليون على التوالي، في حين قصد المصريين البيع بصافي قيمة بلغت 36.3 مليون جنيه.

وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 726.4 مليون جنيه والكمية 72.3 مليون ورقة منفذة على 12 ألف عملية.

واختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الثلاثاء فى المنطقة الخضراء، إذ صعد مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 2.62% مسجلا 26938 نقطة.

ومؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.27% إلى 6299 نقطة، وEGX100 بنسبة 1.66% عند 8955 نقطة.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم نحو 1.880.98 تريليون جنيه

وتوجه المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع بصافي قيمة بلغت 245.1 مليون جنيه و 21.8 مليونًا على التوالي، في حين قصد الأجانب الشراء بصافي قيمة بلغت 266.9 مليون جنيه.

في حين بلغ إجمالي قيمة التداول نحو 6.2 مليار جنيه والكمية 1.8 مليار ورقة منفذة على 192.8 آلف عملية.

المصدر: وكالات + RT