مقتل أكثر من 30 مدنيا في الخرطوم قضى 23 منهم في قصف جوي

قتل 33 مدنيا على الأقل في الخرطوم، قضى 23 منهم في قصف جوي للجيش على منطقة تقع في جنوب شرق العاصمة، وفق ما أفادت منظمة "محامو الطوارئ" التي ترصد الانتهاكات وتحصي الضحايا المدنيين.

وأعلنت المنظمة أن عشرة مدنيين قتلوا بنيران المدفعية في منطقة السلمة القديمة جنوب عاصمة الدولة التي تشهد منذ 15 أبريل حربا بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.

ومنذ منتصف أبريل 2023 يخوض الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" حربا خلفت أكثر من 12 ألف قتيل وفقا للأمم المتحدة.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن ما لا يقل عن 7.1 ملايين شخص نزحوا منذ بداية النزاع المستمر، لجأ 1.5 مليون منهم إلى بلدان الجوار.

ودعت منظمة الصحة العالمية الجمعة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمات الصحية والإنسانية المتفاقمة في السودان وطالبت المجتمع الدولي بزيادة المساعدات المالية.

وقبل أيام، رفض البرهان اتفاقا تم توقيعه بين قوات الدعم السريع وجماعات سياسية، وتعهد بمواصلة الحرب المستمرة منذ 9 أشهر.

من جهتها، أعلنت قوات الدعم السريع انفتاحها على وقف العدائيات بشكل فوري وغير مشروط عبر تفاوض مباشر يفضي الى التزام مماثل من الجيش السوداني، والتعاون مع لجنة التحقيق الدولية التي شكلها مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة لرصد الانتهاكات التي وقعت في جميع أنحاء السودان، نتيجة للحرب.

المصدر: "أ ف ب" + وكالات