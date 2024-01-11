وزير الخارجية الإماراتي: فوز المغرب برئاسة مجلس حقوق الإنسان اعتراف عالمي بجهود المملكة في ذلك

هنأ وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، المملكة المغربية بمناسبة فوز الرباط برئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وقالت الخارجية الإماراتية في بيان إن الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان أعرب خلال اتصاله بوزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، عن أمنياته للمملكة بالتوفيق والسداد خلال فترة رئاستها.

وأكد وزير الخارجية الإماراتي أن رئاسة المملكة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يعكس الاعتراف العالمي بالجهود المستمرة التي تبذلها المملكة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والدور البارز الذي تقوم به في هذا المجال.

وأكد أنه يعد إنجازا هاما يضاف إلى سجلها الحافل الذي حققته في كافة المجالات.

وانتخب الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة في جنيف، رئيسا لمجلس حقوق الإنسان المكلف بتعزيز وحماية هذه الحقوق في العالم بعد اقتراع سري نادر.

وحصل السفير عمر زنيبر على 30 صوتا من أعضاء المجلس الـ47 مقابل 17 للمرشح الآخر لهذا المنصب سفير جنوب إفريقيا مكسوليسي نكوسي.

وعمر زنيبر دبلوماسي مخضرم يشغل منصب الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف منذ عام 2018.

وبعد انتخابه قال زنيبر للمجلس إنه "يريد العمل لتلبية مطالب عملنا المشترك المهم والأساسي وهو تعزيز واحترام وضمان حقوق الإنسان على النحو المعترف به دوليا" وفقا لبيان صادر عن المجلس".

المصدر: RT + أ ف ب