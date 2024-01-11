"آركو" تدين استهداف الطواقم الطبية الإسعافية للهلال الأحمر الفلسطيني 

قدمت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو" تعازيها لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في مقتل 4 من أطقمها الإسعافية على يد الجيش الإسرائيلي بغزة الأربعاء.

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ودانت "آركو" الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الطواقم الإسعافية التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، حيث فقد الهلال الأحمر الفلسطيني 11 من أفراده وأصيب 29 آخرون منذ بداية اعتداءات الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة.

وناشدت "آركو" المجتمع الدولي الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف استهداف طواقم الإسعاف والإغاثة وتسهيل مرور سيارات الجمعية لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية لضحايا القصف الجوي والاجتياح البري للجيش الإسرائيلي.

وشدد أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر صالح بن حمد التويجري، على أن كل القوانين والمواثيق الدولية وبخاصة اتفاقية جنيف الأولى لعام 1949 تؤكد أن الطواقم الطبية والمنشآت والمرافق الصحية ورجال المهام الإسعافية محميون من الاستهداف المباشر، ويحظر أثناء الحروب والنزاعات الاعتداء عليهم بحكم القانون الدولي.

المصدر: RT