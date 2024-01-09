الأمير محمد بن سلمان يتلقى اتصالا هاتفيا من ترودو

تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الثلاثاء اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.



وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأنه جرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وكندا، وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

وبحث الجانبيان عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتطورات الأحداث وتداعياتها الأخيرة والجهود المبذولة بشأنها لتحقيق الأمن والاستقرار.

واليوم، أكد مجلس الوزراء السعودي رفضه القاطع للتصريحات الإسرائيلية حول تهجير سكان غزة

وأمس الاثنين، استقبل الأمير محمد بن سلمان في المخيم الشتوي في العُلا، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وأكد أهمية وقف العمليات العسكرية في غزة.

المصدر: "واس"