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وزير الداخلية اللبناني رجح أن يكون خرق شاشات المطار خارجيا

أخبار العالم العربي

وزير الداخلية اللبناني رجح أن يكون خرق شاشات المطار خارجيا
Gettyimages.ru
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رجح وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي، أن يكون اختراق شاشات مطار بيروت خارجيا.

وخلال جولة في المطار قال مولوي إنه "بفضل أبطال جهاز أمن المطار قمنا بتلبية حاجات المواطنين"، معتبرا أنه "لو وقع الخرق السيبراني في أي مطار في العالم لكانت حالته الآن أسوأ".

وشدد على أن "التحقيقات يجب ان تصل الى نتيجة، لان ما حصل يتعلق بأمن الطيران والمواطنين وأمن البلاد"، مشيرا إلى أن "الطيران يعمل اليوم في ظروف صعبة وهو بحاجة لنظام أمن سيبراني".

وأكد "أننا نعمل على خطة ضرورية للمطار وسلامته، ومجلس الوزراء جاهز لتأمين اللازم لاعتماد هذه الخطة"، مضيفا: "الاغلب أن الخرق خارجي ولكن التحقيقات ستظهر الحقيقة وكل التفاصيل".

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"

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