رئيس القائمة العربية في الكنيست يدعو "لدخول الدول العربية إلى غزة"

شدد رئيس القائمة العربية الموحدة في الكنيست الإسرائيلي منصور عباس على ضرورة وقف إطلاق النار والتوصل إلى حل سياسي في قطاع غزة، داعيا إلى "دخول الدول العربية إلى القطاع".

وقال عباس إنه "يجب على الدول العربية دخول غزة، فالسلطة الفلسطينية غير قادرة على السيطرة هناك في الوقت الحالي"، مشددا على أن "الهجوم الإرهابي في 7 أكتوبر لم يضر بنسيج الحياة المدنية بين اليهود والعرب، رغم محاولات تقديم نسيج العلاقات بشكل سلبي".

كما أشاد "بالمجتمع اليهودي لأنه لم يدعو للانتقام من الجمهور العربي"، مضيفا: "نحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار، ووقف الحرب الآن، والتوصل إلى حل سياسي مع الدول العربية".

المصدر: "جيروزاليم بوست"