الخارجية الفلسطينية تدين دهس الجيش الإسرائيلي جثمان فلسطيني في طولكرم (فيديو)

دانت الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات دهس آلية عسكرية إسرائيلية جثمان شاب فلسطيني قتل برصاص إسرائيلي في مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

إقرأ المزيد

وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن "الوحشية البشعة الموثقة التي ارتكبتها مركبة عسكرية إسرائيلية بدهسها جثمان أحد الشهداء في طولكرم تعبر عن عقلية فاشية استعمارية عنصرية وانحطاط أخلاقي غير مسبوق".

وأضاف البيان "تعبر أيضا عن ثقافة الحقد والكراهية والتطرف التي تنكر وجود الفلسطيني في أرض وطنه، وترى في هذه الجريمة البشعة ترجمة للتحريض العنصري الذي يمارسه أركان اليمين الإسرائيلي واليمين المتطرف والذين يتعاملون مع جميع الفلسطينيين كمتهمين يجب قتلهم تارة تحت شعار "حيوانات بشرية" و"نازيين" تارة أخرى".

وأكدت الوزارة "أن هذه الجريمة المُركبة والوحشية ليست الأولى ولن تكون الأخيرة في مسلسل جرائم الاحتلال وعناصر ميليشيات المستوطنين الارهابية، وهي تتحدى ضمير الإنسانية وأخلاقياتها إن تبقى لها أية مصداقية، خاصة في ظل ازوداجية معايير دولية مريبة تُميز بين الإنسان والإنسان حسب هوية الجلاد والضحية".

ووثقت كاميرا المراقبة مساء أمس الاثنين قتل جنود إسرائيليين ثلاثة شبان فلسطينيين في منطقة اكتابا بمدينة طولكرم في الضفة الغربية ومنع طواقم الاسعاف من الوصول إلى المصابين.

المصدر: RT