عباس للسيسي: الحل الوحيد هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين بعاصمتها القدس

شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على أن "الحل الوحيد لكل ما يجري من تصعيد في المنطقة هو الحل السياسي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس".

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وأطلع عباس السيسي خلال لقائهما اليوم في القاهرة على آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة مؤكدا على "ضرورة العمل مع الأطراف كافة على ضمان وقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا في كل مكان، وتحديدا في قطاع غزة".

وشدد عباس على رفض دولة فلسطين القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة الغربية أو القدس.

وهنأ الرئيس الفلسطيني نظيره المصري على فوزه في الانتخابات الرئاسية لولاية جديدة، مشيدا بالدور الريادي الذي تقوم به مصر خدمة للقضية الفلسطينية.

المصدر: وفا