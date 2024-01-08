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عباس للسيسي: الحل الوحيد هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين بعاصمتها القدس

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عباس للسيسي: الحل الوحيد هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين بعاصمتها القدس
لقاء السيسي وعباس في القاهرة
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شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على أن "الحل الوحيد لكل ما يجري من تصعيد في المنطقة هو الحل السياسي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس".

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مصدر لـRT: القمة بين السيسي وعباس تناقش رؤية القاهرة لمستقبل قطاع غزة
مصدر لـRT: القمة بين السيسي وعباس تناقش رؤية القاهرة لمستقبل قطاع غزة

وأطلع عباس السيسي خلال لقائهما اليوم في القاهرة على آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة مؤكدا على "ضرورة العمل مع الأطراف كافة على ضمان وقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا في كل مكان، وتحديدا في قطاع غزة".

وشدد عباس على رفض دولة فلسطين القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة الغربية أو القدس.

وهنأ الرئيس الفلسطيني نظيره المصري على فوزه في الانتخابات الرئاسية لولاية جديدة، مشيدا بالدور الريادي الذي تقوم به مصر خدمة للقضية الفلسطينية.

المصدر: وفا

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