"حزب الله" يعلن استهداف موقعين إسرائيليين وتحقيق إصابات مباشرة

أعلن "حزب الله" أنه استهدف اليوم الاثنين موقعي حدب البستان و‏رويسات العلم الإسرائيليين، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيهما.

وقال حزب الله في بيانين منفصلين أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:00 من ظهر يوم الاثنين موقع حدب ‏البستان بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة"، و"عند الساعة 11:40 من ظهر اليوم تم استهداف موقع ‏رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وتحقيق فيه إصابات مباشرة".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو قصفت خلال الليل العديد من الأهداف التابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان.

وقد وصل عدد قتلى "حزب الله" نتيجة القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 145.

المصدر: RT

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