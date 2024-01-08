محمد بن سلمان يفوز للعام الثالث في تصويت "RT العربية" بلقب "الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيرا"

فاز ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بلقب "الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيرا عام 2023" حسب استطلاع للرأي أجرته "RT العربية".

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وحصل ولي العهد السعودي على 366403 أصوات بواقع 69.3% من 530399 أدليت في الاستطلاع الذي بدأته "RT العربية" في 15 ديسمبر الماضي واستمر حتى نهاية يوم السابع من يناير الحالي.

وفاز بالمركز الثاني رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد بـ95033 صوتا بواقع 17.9% من إجمالي الأصوات.

فيما حصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس على المركز الثالث بـ20645 صوتا بواقع 3.9% من أصوات المشاركين.

وبهذه النتيجة يكون ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد احتفظ بالصدارة للعام الثالث على التوالي.

تجدر الإشارة إلى أن تراجع إجمالي نسبة التصويت عن العام الماضي يعود للقيود التي يفرضها الغرب على قناة RT حول العالم، والتضييق الإعلامي عليها عبر وسائل التواصل منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وجاء ترتيب مراكز باقي القادة العرب المشاركين في الاستطلاع على النحو التالي:

المصدر: RT