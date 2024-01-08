الجيش الإسرائيلي يعلن دخول 200 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى غزة

أعلن مكتب منسق الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (COGAT) أن حوالي 200 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية دخلت إلى قطاع غزة يوم أمس الأحد.

وقال: "تم فحص 198 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية دخلت إلى غزة. 113 شاحنة تحمل الغذاء، وباقي الشاحنات تحمل المياه والأدوية والخيام".

وقال عضوان بمجلس الشيوخ الأمريكي يوم السبت بعد زيارة لمعبر رفح الحدودي المصري إن عمليات التفتيش الإسرائيلية التعسفية لمئات الشاحنات تبطئ تسليمها إلى قطاع غزة.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي لقطاع غزة منذ 7 أكتوبر 22835 شخصا والجرحى 58416، بينهم 70% من الأطفال والنساء.

المصدر: نوفوستي