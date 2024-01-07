مشروب كحولي مغشوش يتسبب بوفاة 4 أشخاص وإصابة العشرات في تونس

لقي 4 أشخاص حتفهم وأصيب أكثر من 40 آخرين بحالات تسمم إثر تناول مادة كحولية مغشوشة جنوب تونس.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المتحدث الرسمي باسم محكمة مدنين جنوب تونس، فتحي البكوش إن ذلك ناتج عن "تناول كحول يحتوي مواد سامة".

وأضاف البكوش أنه تم فتح تحقيق في الحادثة وتوقيف الشخص الذي زود المصابين بهذه المادة في انتظار صدور تحاليل المخابر لهذه المادة.

وغادر غالبية المصابين المستشفى بينما تم نقل حالات إلى مستشفى في العاصمة تونس.

وفي سنة 2021 وفي حادثة مشابهة أعلنت السلطات الصحية التونسية وفاة خمسة أشخاص واسعاف 25 آخرين مرجحة أن يكون السبب هو التسمم الناتج عن استهلاك مادة كحولية في محافظة القصرين، وسط غرب البلاد.

المصدر: أ ف ب