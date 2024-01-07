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"حزب الله" يستهدف موقعا للجيش الإسرائيلي في جنوب المنارة

أخبار العالم العربي

الحدود اللبنانية الإسرائيلية
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أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الأحد استهداف موقع للجيش الإسرائيلي في جنوب المنارة بالأسلحة الصاروخية، مؤكدا إصابة الهدف بشكل مباشر.‏

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"على طريق القدس".. "حزب الله" ينعى 6 من مقاتليه في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي اليوم السبت

وقال "حزب الله" في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (1:45) من بعد ظهر يوم الأحد 7-1-2024، تجمعا ‏لجنود العدو في جنوب المنارة بالأسلحة الصاروخية، وتم إصابته إصابة مباشرة".‏

ويواصل "حزب الله" استهداف مواقع تابعة للجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية، ونعى أمس السبت 6 من مقاتليه، قتلوا بتبادل لإطلاق للنار على الحدود الجنوبية، في إطارإسناد "المقاومة الإسلامية" للفصائل الفلسطينية في غزة و"على طريق القدس".

ويوم الجمعة، قال أمين عام الحزب، حسن نصر الله، إن "المقاومة الإسلامية نفذت ما يزيد على 670 عملية ضد إسرائيل خلال 3 أشهر"، لافتا إلى أنه "تم استهداف 48 موقعا حدوديا أكثر من مرة".

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة، يتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" القصف بشكل يومي عبر الحدود.

المصدر: RT

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