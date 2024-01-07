الجيش الأردني: مقتل 5 أشخاص والقبض على 15 مهربا في مواجهات واسعة على الحدود السورية

أفاد مصدر عسكري في الأردن مساء يوم السبت، بمقتل 5 أشخاص والقاء القبض على 15مهربا وإصابة آخر، في اشتباكات خاضتها القوات الأردنية مع مجموعات مسلحة على الحدود السورية.

وصرح مصدر عسكري مسؤول في قيادة الجيش الأردني بأنه "وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات تمكنت من طرد المجموعات المسلّحة إلى الداخل السوري بعد أن استمرت الاشتباكات معها منذ ساعات ما قبل فجر يوم السبت".

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 5 أشخاص وإلقاء القبض على 15 مهربا وإصابة آخر من المهربين، وضبط 627000 حبة كبتاغون و3439 كف حشيش، وسلاح ناري نوع كلاشنكوف، خلال الاشتباكات التي جرت بين قوات حرس الحدود الأردنية والمجموعات المسلّحة على الحدود الشمالية للأردن، وذلك ضمن منطقة مسؤولية المنطقة العسكرية الشرقية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأضاف المصدر أنه لم ينتج عن الاشتباكات التي خاضتها القوات المسلّحة على الحدود مع المجموعات المسلحة والمهربين أية إصابة بين صفوف عناصر الجيش الأردني.

وذكر المصدر أن "وجود تنظيمات مسلحة تمتهن التهريب وتعتمد على عمليات التسلل بشكل ممنهج، واستغلال هذه المجموعات المسلّحة الظروف الجوية وتشكل الضباب الكثيف، وطبيعة التضاريس الوعرة هو الذي زاد من وتيرة وعدد هذه العمليات مؤخرا"، مشددا على أن "القوات المسلّحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه".

المصدر: "بترا"