الأردن: فيديو يظهر موقع غارة استهدفت تاجر مخدرات كبيراً بمحافظة السويداء السورية الحدودية (فيديو)

نشر موقع "خبرني" الأردني الإخباري مقطع فيديو قصيراً قيل أنه من مدينة الرمثا الحدودية مع سوريا، ويوثق موقع غارة استهدفت تاجر مخدرات كبيراً في محافظة السويداء.

وعرض "خبرني" في حسابه على منصة "إكس" مقطع الفيديو ويظهر المنطقة الحدودية مضاءة بشكل كبير في مشهد غير مألوف.

ونقل عن "مصادر إعلامية سورية" أن "الغارة استهدفت منزل تاجر المخدرات السوري المشهور "عهد الرمثان" في الحي الشمالي من قرية الشعاب جنوب شرقي السويداء، وأدت لأضرار مادية فادحة في المنزل وبعض البيوت المجاورة له".

وذكرت "المصادر الإعلامية السورية أن قاطني القرى الحدودية الاردنية - السورية سمعوا دوي انفجارات متتالية في مناطق الداخل السوري القريبة من حدود المملكة في محافظة السويداء، وأن صوت الانفجارات جنوب السويداء، ناجم عن غارات جوية نفذتها مقاتلات، استهدفت قرية الشعاب جنوب شرقي السويداء بإحدى الغارات"، وفق "خبرني".

فيديو من الأردن لمكان استهداف تاجر مخدرات بسوريا. #خبرنيpic.twitter.com/xeqSglu0bV — خبرني Khaberni (@khaberni) January 4, 2024

يشار إلى أن قوات حرس الحدود الأردنية وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، اشتبكت في وقت سابق مع مجموعات مسلحة حاولت اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية. وقد انتهى الاشتباك بعد 14 ساعة، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من المهربين واعتقال تسعة منهم، وضبط كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة الأتوماتيكية والصاروخية، وتم تحويل المضبوطات والمهربين إلى الجهات المختصة.

المصدر: "خبرني" + RT