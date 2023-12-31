بيان رسمي.. الحوثيون يعلنون استهداف سفينة حاويات "ميرسك" بصواريخ بحرية مناسبة (فيديو)

أصدرت القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين مساء يوم الأحد بيانا جديدا أعلنت فيه استهداف سفينة حاويات "ميرسك هانغزو Maersk Hangzhou" بصواريخ بحرية.

وقالت في البيان إن "القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية نجحت في تنفيذ عملية عسكرية استهدفت سفينة حاويات "ميرسك هانغزو" كانت متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة.

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وأفادت القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين بأنها استهدفت السفينة بصواريخ بحرية مناسبة.

وأكدت أن عملية الاستهداف تمت بعد رفض طاقم السفينة الاستجابة للنداءات التحذيرية للقواتِ البحرية اليمنية.

وشددت في بيانها على أن "القوات المسلحة اليمنية تؤكد على ما نشرته في بياناتها السابقةِ بشأن منع مرور السفن الإسرائيلية كافة أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، مع حرصها الكامل على حركة الملاحةِ البحرية إلى كل الوجهات باستثناء الكيان الإسرائيلي".

وجددت القوات المسلحة التابعة للحوثيين دعوتها للدول كافة بعدم الانجرار مع مخططات الولايات المتحدة الهادفة إلى إشعال الصراع في البحر الأحمر، وشددت على أنها لن تتردد في التصدي لأي عدوان ضد اليمن وشعبه.

بيانٌ صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ

قال تعالى: { أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقَـٰتَلُونَ بِأَنَّهُمۡ ظُلِمُوا۟ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصۡرِهِمۡ لَقَدِیرٌ } صدق الله العظيم

وبينما كانتِ القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ تمارسُ مهامَّها… pic.twitter.com/jPWkj0PWuc — العميد يحيى سريع (@army21ye) December 31, 2023

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الأمريكي إغراق ثلاثة زوارق تابعة للحوثيين وقتل طواقمها ردا على ثاني هجوم تتعرض له سفينة حاويات في البحر الأحمر خلال أقل من 24 ساعة، ما دفع شركة "ميرسك" المالكة للسفينة إلى تعليق العبور في المنطقة لمدة 48 ساعة.

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وأفادت القوات المسلحة اليمنية في صنعاء أن القوات الأمريكية اعتدت على 3 زوارق وقتلت 10 أفراد من منتسبي القوات البحرية.

وصرح مصدر ملاحي في ميناء الحديدة الخاضع للحوثييين بمقتل عشرة حوثيين وإنقاذ اثنين أصيبا في القصف الأمريكي على الزوارق الحوثية التي هاجمت سفينة قبالة الميناء.

كما أكد مصدر ملاحي آخر حصيلة القتلى، مشيرا إلى أن أربعة ناجين وصلوا إلى الحديدة ومعهم جريحان نقلا إلى مستشفى الصماد.

هذا، وتواصل جماعة أنصار الله الحوثية اليمنية شن هجمات ضد سفن إسرائيلية أو متجهة إلى إسرائيل في البحر الأحمر في إطار دعمها لغزة.

المصدر: RT