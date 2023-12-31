الأسد يصدر قرارا بزيادة مكافأة المهمة القتالية للعسكريين 10 أضعاف

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قرارا يقضي بزيادة مكافأة المهمة القتالية للعسكريين من مختلف الرتب في التشكيلات المقاتلة من 10000 ليرة سورية شهريا لتصبح 100 ألف ليرة سورية شهريا.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية أصدرت الرئاسة السورية العديد من المراسيم والقرارت التي تخص الجيش والقوات المسلحة والعسكريين بصورة خاصة.

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وكان آخرها، أمرا إداريا من الرئيس السوري ينهي استدعاء ضباط وأفراد من قوات الاحتياط في الجيش السوري.

كما أصدر الأسد قانونا يسمح للضباط المحالين للمعاش من حملة الشهادة الجامعية بالعودة للخدمة الاحتياطية وترقية الضباط الجامعيين من رتبة عميد للواء دون التقيد بالملاك.

وفي بداية ديمسبر الجاري أيضا أصدر الأسد مرسوما تشريعيا يجيز للمكلفين بالخدمة الاحتياطية وبلغوا سن الـ40 من عمرهم ولم يلتحقوا بعد، دفع بدل نقدي عن الواجب القانوني في الخدمة الاحتياطية.

المصدر: RT