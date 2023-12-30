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تمديد حالة الطوارئ في تونس لمدة شهر

أخبار العالم العربي

تمديد حالة الطوارئ في تونس لمدة شهر
Globallookpress
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قررت السلطات التونسية تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر بداية من 1 يناير 2024 وحتى نهاية الشهر.

وصدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (عدد 149) أمر عدد 814 مؤرخ في 29 ديسمبر 2023 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ.

ووفق ما ورد في الفصل الأول من الأمر: "تعلن حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية لمدة شهر ابتداء من 1 يناير 2024 الى غاية 30 يناير 2024".

يشار إلى أنه تم إعلان حالة الطوارئ في تونس إثر التفجير الإرهابي الذي استهدف في 24 نوفمبر 2015 حافلة لنقل عناصر من الأمن الرئاسي وسط تونس العاصمة، قتل خلالها 12 أمنيا وأصيب 16 آخرون بين أمنيين ومدنيين. وقد تم التمديد في حالة الطوارئ تباعا منذ ذلك التاريخ.

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المصدر: RT + "موزاييك إف إم"

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