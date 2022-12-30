الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ في بلاده

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد أمرا يقضي بتمديد حالة الطوارئ في بلاده حتى نهاية يناير المقبل، حيث كانت ستنتهي مطلع العام القادم.

ونشرت الجريدة الرسمية في تونس "الرائد الرسمي" المرسوم عدد 80 لسنة 2022 الذي يتعلق بتمديد حالة الطوارئ.

وينص على إعلان حالة الطوارئ في كامل الجمهورية لمدة شهر ابتداء من 1 يناير 2023 إلى غاية 30 يناير 2023.

وكان سعيّد أصدر في فبراير الماضي أمرا يمدد بموجبه حالة الطوارئ في البلاد حتى 31 ديسمبر 2022.

يذكر أن حالة الطوارئ فرضت في تونس منذ نوفمبر 2015 إثر هجوم انتحاري قتل فيه 12 من عناصر الأمن الرئاسي، وتخضع حالة الطوارئ منذ ذلك الوقت إلى تمديد متواصل.

المصدر: RT