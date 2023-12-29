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عضو المكتب السياسي للحوثيين لـ RT: واشنطن هي السبب الرئيسي لمشاكل المنطقة

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عضو المكتب السياسي للحوثيين لـ RT: واشنطن هي السبب الرئيسي لمشاكل المنطقة
RT / alsomoud.com
عضو المكتب السياسي للحوثيين فضل أبو طالب
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قال عضو المكتب السياسي للحوثيين فضل أبو طالب في تصريح لـRT يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة هي السبب الرئيسي لمشاكل المنطقة وعلى قواتها مغادرتها قبل أن تتلقى ضربات موجعة.

وصرح أبو طالب بأن أمريكا تقف خلف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

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وأفاد عضو المكتب السياسي للحوثيين بأن الشعب اليمني لن يسكت على التدخلات الأمريكية في المنطقة.

وأكد أبو طالب أن الملاحة في البحر الأحمر تسير بشكل طبيعي ولن يمسها أي ضرر، مشيرا إلى أنهم يستهدفون السفن المرتبطة بإسرائيل فقط.

وأوضح في تصريحه لـRT أن الأمريكيين هم من يهددون السفن والملاحة في البحر الأحمر وهم من يعتدون على السفن الأخرى في البحر الأحمر بحجة الدفاع عن السفن الإسرائيلية.

وفي وقت سابق، حذر المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع الولايات المتحدة من التصعيد ضد اليمن وشعبه، وأكد استعدادهم لمواجهة أي هجوم.

وقال سريع في بيان "تحذر القوات المسلحة اليمنية العدو الأمريكي من مغبة الإقدام على أي تصعيد ضد بلدنا وشعبنا وتحذر كذلك كافة الدول التي يسعى الأمريكي إلى الزج بها أو توريطها معه في حماية سفن العدو الصهيوني".

وأضاف أن "القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في اتخاذ كل ما يلزم في سبيل الدفاع والتصدي لأي عدوان ضمن واجباتها ومسؤولياتها الدينية والوطنية".

المصدر: RT

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