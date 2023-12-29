مراسل RT: قصف مدفعي إسرائيلي وإطلاق نار كثيف على حي الصفطاوي شمال غزة

قال مراسل RT في غزة يوم الجمعة إن قصفا مدفعيا إسرائيليا مرفوقا بإطلاق مكثف للنيران استهدف حي الصفطاوي شمال القطاع.

وأضاف المراسل أن اشتباكات عنيفة تدور في بلدة خزاعة شرقي خان يونس جنوب القطاع مع تصاعد كثيف لأعمدة الدخان.

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وصرح بأن اشتباكات ضارية تدور في منطقة خزاعة شرق خان يونس، مشيرا إلى تصاعد أعمدة الدخان جراء القصف الإسرائيلي المستمر.

وأوضح أن وتيرة الاشتباكات ارتفعت مع محاولة إسرائيلية للتقدم بالدبابات لكن دون جدوى بسبب ضربات المقاومة النوعية.

وأشار المراسل في السياق إلى أن محاور القتال في قطاع غزة شملت محور خانيونس (مواجهة عنيفة)، ومحور شرق البريج (مواجهة عنيفة)، محور الشيخ رضوان (قتال عنيف)، محور الشمال (قتال وتكتيك هجومي فعال)، محور شرق القرارة (قتال شرس وكمائن الموت)

من جهتها قالت "كتائب شهداء الأقصى" في بيان مقتضب إنها قصفت تجمعا لآليات إسرائيلية شرقي خان يونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

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وتتواصل الاشتباكات في قطاع غزة لليوم الـ84 بظل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة، فيما يتزايد منسوب التصعيد على جبهتي لبنان واليمن.

ومنذ 7 أكتوبر يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلفت آلاف القتلى والجرحى ودمارا هائلا في البنية التحتية في القطاع وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.

وتجاوز عدد الضحايا في القطاع الـ21 ألف وأكثر من 55 ألف إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أكثر من 500 جندي في معارك قطاع غزة.

المصدر: RT