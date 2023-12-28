حزب الله ينشر لحظة استهدافه نقطة مستحدثة للجيش الإسرائيلي بمحيط كريات شمونة بمسيّرة انقضاضية

عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من استهدافه نقطة مستحدثة للجيش الإسرائيلي في محيط مستوطنة كريات شمونة بمسيرة انقضاضية.

ونشر الإعلام الحربي في حزب الله مقطع فيديو يوثق استهداف المقاومة الإسلامية نقطة مستحدثة للجيش الإسرائيلي في محيط مستوطنة كريات شمونة بمسيّرة انقضاضية".

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزّة، يتبادل الجيش الإسرائيلي وحزب الله القصف بشكل يومي عبر الحدود.

ويعلن الحزب استهداف نقاط ومواقع عسكرية غالبيتها بصواريخ مضادة للدروع، بينما تؤكد إسرائيل أنها ترد بقصف جوي ومدفعي على بنى تحتية للحزب.

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ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ83 حيث تستمر الاشتباكات في ظل قصف إسرائيلي مكثف لمدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع وسط كارثة إنسانية وصحية، تزامنا مع التصعيد على جبهتي لبنان واليمن.

ومنذ 7 أكتوبر يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلفت آلاف القتلى والجرحى ودمارا هائلا في البنية التحتية في القطاع وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.

وارتفع عدد الضحايا في القطاع إلى 21320 ألف وأكثر من 55600 ألف إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أكثر من 500 جندي في معارك قطاع غزة.

المصدر: RT