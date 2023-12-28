"كتائب القسام" تعلن إسقاط طائرة استطلاع إسرائيلية

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الخميس، عن إسقاط طائرة استطلاع إسرائيلية شمال قطاع غزة.

وجاء في البيان: "تم إسقاط طائرة استطلاع من طراز (Skylark-2) أثناء تحليقها في مهمة استخبارتية للعدو شمال منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة".

وتواصل القوات الإسرائيلية، عملياتها من شمال قطاع غزة مرورا بوسطه وصولا إلى جنوبه، فيما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن تنفيذ عمليات مكثفة في حيي الدرج والتفاح شمال القطاع.

وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "الفرقة 162 تعمل في حيي الدرج والتفاح شمال قطاع غزة، وقد هاجمت طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو خلية صواريخ مضادة للدروع ودمرت بنية تحتية داخل مبنى كانت قد أطلقت منه صواريخ آر بي جي".

وأضاف أن "مقاتلي لواء ناحال وجهوا طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو لمهاجمة مبنى تواجد فيه مخربون بهدف إطلاق صواريخ مضادة للدروع".

المصدر: RT