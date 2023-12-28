وزير الدفاع الإسرائيلي يوجه رسالة لمصر حول الحدود

نفى وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، نية الجيش الإسرائيلي حاليا احتلال رفح أو محور فيلادلفيا المحاذي للحدود المصرية مع قطاع غزة.

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ونقلت القناة 14 الإسرائيلية وموقع bhol الإخباري الإسرائيلي، عن غالانت قوله إنه لا نية لاحتلال "محور فيلادلفيا" مطلقا في هذه المرحلة، وأن هناك مباحثات تجري مع القاهرة لإقامة جدار حدودي متطور يشمل وسائل تكنولوجية، يفصل قطاع غزة عن الأراضي المصرية.

فيما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان 11" أن غالانت أكد خلال مشاركته في جلسة خاصة عقدتها لجنة الشؤون الخارجية والأمنية في الكنيست، أن تل أبيب تجري اتصالات مع الجانب المصري بشكل مكثف لإقامة هذا الجدار.

وكانت شبكة قدس الإخبارية الفلسطينية نقلت عن مصادر مطلعة، قولها إن الجيش الإسرائيلي أبلغ مصر مؤخرا عزمه على السيطرة واحتلال الشريط الحدودي مع مصر، أو ما يسمى "محور فيلادلفيا" حيث طلب من الجنود المصريين إخلاء الحدود تمهيدا لدخول الدبابات.

وأكدت، أن تل أبيب أخبرت مصر بأنها غير مسؤولة عن سلامة أي جندي مصري خلال محاولته احتلال الحدود، وأن العملية العسكرية في المنطقة مستمرة سواء قبلت مصر أو رفضت.

ويقع محور فيلادلفيا أو محور صلاح الدين على طول الحدود بين القطاع ومصر، بمسافة تصل إلى نحو 14 كيلومترا، حيث يمتد البحر المتوسط شمالا حتى معبر كرم أبو سالم جنوبا بطول الحدود المصرية مع قطاع غزة.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية